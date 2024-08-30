Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran yüzlerce ekip tarafından her yerde aranıyor. 9 gündür tek bir izin bile bulunmadığı olayda, gözaltına alınan abinin kolundaki diş izlerinin kime ait olduğu belirlenemedi.

Kayı Narin'i bulmak için 12 bin 565 araç kullanıldı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Soruşturmanın derinleştiği olayda, anne Yüksel Güran ve baba Arif Güran çapraz sorguya alındı.

"ÇOK ÖNEMLİ" DİYEREK ANLATTI

Didem Arslan Yılmaz, programında Türkiye'nin konuştuğu olaya dair yeni bilgiler paylaştı. Annenin köyde söylediği sözleri izleyenlerle paylaşan Arslan, 'Bu sözler çok önemli' dedi.

"BENİM İÇİME ÖYLE DOĞMUYOR"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı: ''Anne henüz karakola gitmemişken çevrede ona destek vermeye gelen kadın aktivistlere 'Herkese bir umut gelmiş. Herkes kızımın canlı olarak bulunacağını söylüyor. Ama benim içime öyle doğmuyor. Neden öyle acaba?' demiş. Annenin umudu kalmamış. Bu sözler çok önemli.''