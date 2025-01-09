Kütahya​ merkeze bağlı Sırören köyünde yaşayan 48 yaşındaki Yücel Aktoklu köyüne 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Ormana gitmek için sabah saatlerinde köyden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Yücel Aktoklu'nun yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

ACI HABER GELDİ

Jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde Aktoklu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Aktoklu'nun cenazesi otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağını belirtti.