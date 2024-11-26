Kaymakam Mutlu Köksal, Sungurlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi.

Kaymakam Mutlu Köksal, beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Duran Baysa, Fehmi Vargeloğlu, Salih Gardaş ve Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi ile birlikte yoğun kar yağışından sonra başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçe merkeziyle ulaşımı kesilen köylerde yürütülen kar temizleme çalışmaları kapsamında Alembeyli ve Büyük Polatlı köy güzergahlarında yapılan çalışmalara nezaret eden Kaymakam Mutlu Köksal, aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşımında sıkıntılar yaşanan köylerde çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Köksal, yol açma çalışmalarını fedakarca yürüten personele de teşekkür ederek kolaylıklar diledi.