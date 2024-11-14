Köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Mutlu Köksal ve beraberindeki kurum amirleri bu hafta ilçeye bağlı Denizli, Turgutlu, Terzili ve Bozyayla köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Köyler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Mutlu Köksal, köy sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevaplayarak, taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten köy sakinleri, Kaymakam Mutlu Köksal ve beraberindeki kurum amirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.