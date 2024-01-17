Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Okul Sporları Bilek Güreşi İl birinciliğinde dereceye giren öğrencileri kabul ederek ödüllendirdi. Bilek Güreşi il birinciliğinde dereceye giren öğrenci sporcular Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir ile birlikte kaymakam Yampal’ı makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Burak Dilaver Yampal İl birinciliğinde madalya kazanan öğrenci sporcuları tebrik etti ve eğitimin yanında sportif faaliyetlerinde çok önemli olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti. Kaymakam Yampal sportif faaliyetlerin gençler ve çocuklar için son derece önemli olduğunu belirterek tüm öğrencilerden ilgi duydukları spor branşlarında faaliyet göstermelerini istedi. Yampal ziyaret sonunda başarılı sporcuları ödüllendirdi.