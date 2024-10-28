Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, ilçenin projeleri için ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Karataş Yıldız, ilçede yapılması planlanan projeler için görüş almak amacıyla YEDAŞ Bölge Müdürü Onur Akyazıcı’yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ilçenin gelişimi ve dönüşümü için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YEDAŞ Bölge Müdürü Onur Akyazıcı ise, Emine Karataş Yıldız’a nazik ziyareti için teşekkür etti.