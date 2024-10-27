Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Ahlatcı Holding’i ziyaret ederek Boğazkale’de yapılması planlanan projeler ve ilçeye değer katacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Ahlatcı Holding’i ziyaret etti. Kaymakam Yıldız, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Ahlatcı ile Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı ile bir araya gelerek Boğazkale’de yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, ilçeye değer katacak projeler üzerinde durulurken, Ahlatcı ailesi de Kaymakam Emine Karataş Yıldız’a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Boğazkale’deki gelişim ve yatırımlara dair olumlu bir görüşmenin gerçekleştiği belirtilen ziyaret, ilçeye yönelik planların hız kazanacağının işaretini verdi.