Çorum'un Sungurlu ilçesinde Temmuz ayında çıkan yangın sonucu evleri tamamen kullanılamaz hale gelen Kenan Tercan ve ailesi için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Kaymakam Mutlu Köksal, yangından etkilenen aileyi ziyaret ederek evin inşaat sürecini yerinde inceledi.

Yangın sonrası Kaymakamlık koordinesinde başlatılan destek kampanyası kapsamında, muhtarlık ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda evin kaba inşaatı tamamlandı. Kaymakam Köksal, çalışmaların hızla devam etmesi ve ailenin yeni evine bir an önce kavuşabilmesi için sürecin hızlandırılması talimatını verdi.

İnşaat sürecinin en kısa sürede tamamlanarak, ailenin yeni meskenine taşınmasının hedeflendiği belirtildi.