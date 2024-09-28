Milliyetci Hareket Partisi Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan güreşe bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklerinin artarak devam edeceğini söylediler.

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ile güreş antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Topuz Vahit Kayrıcı ve Şerif Aslan’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Uğur Çadır ve Fatih Topuz dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için teşekkür ettiler. Vahit Kayrıcı ata sporu güreşin gelişi için desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan ise Alaca’da güreşin tekrar canlanması için bu görüşmenin son derece önemli olduğunu belirterek ‘Ata sporu güreşe her daim destek olacağız’ dedi.