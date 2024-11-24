Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyuruldu.

'DERSİM'İ TUNCELİ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Belediyeye atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlarından biri, sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.

Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi, 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.

TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Ayrıca önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz." ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.