Çorum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Dün Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, Umut Yoldaş ve babası Abdullah Yoldaş hayatını kaybetmişti.
Umut Can Yoldaş ve babası Abdullah Yoldaş bugün Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cenazeye Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.