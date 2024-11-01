Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer hafta içi maçında sahalarında konuk ettikleri Yahşihanspor maçını kazanmak için herşeyi yaptıklarını ancak gol yollarında başarılı olamayınca sahadan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligde geçtiğimiz hafta sonunda grubun güçlü takımlarından Taşköprüspor deplasmanında aldıkları bir puanın daha anlamlı hale getirmek için Yahşihanspor maçına mutlak galibiyet için çıktıklarını belirten Eğer ‘Bu maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ve çabayı gösterdiğimizi düşünüyorum.

Maça daha çok ön bölgede baskı ile başlayarak gol bulma düşüncemiz sonuç verdi ilk dakikalarda bulduğumuz golle öne geçtik. Bu dakidan maçın son anına kadar rakibe kalemizde ciddi gol pozisyonu vermedik.

Bu bölümde bizde 4-5 tane mutlak gol pozisyonundan yararlanamadık. Son bölümde ani ataktan kalemizde gördüğümüz gole engel olamadık. Golün hemen ardından yeniden galibiyet için yüklendik penaltı kazandık ancak bundan da yararlanamadık.

Şartlar ne olursa olsun ligde şuana kadariyi sonuçlar alıyor ve her maç oyun olarak üzerine koyarak devam ediyoruz. Artık bu maçı bugün itibari ile geride bırakarak gereken dersleri alarak hafta sonu oynayacağımız maça odaklanacağız. Bu maçta sahada mücadele eden ve kazanmak için elinden gelen tüm çabayı gösteren oyuncularımı tebrik ediyor bizleri bu maçtada yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum’ dedi.