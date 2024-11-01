Yarın sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Keçiörengücü takımı hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Keçiörengücü takımı Teknik Direktör Ersan Parlayan yönetiminde kendi tesislarında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve son bölümde ise Çorum FK maçının oyun taktiğini uygulatan teknik heyet mevkisel olarak futbolculara özel uyarılarda bulundu.

Keçiörengücü takımı takımı bugün yapacağı ter antrenmanı ile Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.