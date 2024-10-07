Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Aktepe Stadyumu'dan oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.



Misafir takım 35. dakikada Jetmir Topalli'nin golüyle öne geçerken, Ankara temsilcisi bu gole 76. dakikada Moustapha Camara ile karşılık verdi.

1. Lig'deki puanını 13'e yükselten Keçiörengücü 5. sırada yer alıyor. 10 puanlı Pendikspor ise 14. basamakta bulunuyor.



Keçiörengücü, milli maçlar nedeniyle verilecek bir haftalık aranın ardından 21 Ekim Pazartesi günün Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise 20 Ekim Pazar günü Erzurumspor'u ağırlayacak.