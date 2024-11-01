Ahlatcı Çorum FK ligin 11. hafta maçında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı maçın pazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki dünki çalışmasında Keçiörengücü maçının taktik provası yapıldı.

Çalışmaya sakatlıkları devam eden Burak Süleyman, Atakan Cangöz ve Kadir Seven ile kaleci Ahmet katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve beşe iki ile devam etti.

Daha sonra önce dar alanda daha sonra ise tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Keçiörengücü maçının oyun taktiği konusunda son uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından takım öğlen yemeği sonrasında Ankara’ya hareket edecek.