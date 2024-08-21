Çorum 'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Filistin'de yaşayan çocukların savaş nedeniyle mağdur olduğunu haberlerden öğrenen 12 yaşındaki Zeynep N Özmen, aynı sokakta büyüdüğü ve birlikte yaz Kur'an kursuna gittiği arkadaşları Nida Yangın, Mine Özünal, Esra Özünal ve Elif Sarı Acısu ile Filistinli çocuklara yardım etmeye karar verdi.

Ailelerinin yardımıyla evde limonata hazırlayan çocuklar, ilçede salı günleri kurulan pazarda 3 hafta satış yaptı.

Çocuklar, daha sonra Ortaköy Müftüsü Sadık Saran'ı makamında ziyaret ederek, limonata satışından elde ettikleri 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için teslim etti.

Saran, duyarlılıklarından ötürü çocuklara teşekkür etti.