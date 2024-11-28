5 siyasi parti hakkında suç duyurusu 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Çorlu​'da meydana gelen olayda, baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında tartışma​ çıktı. Büyüyen tartışmada genç adam iddiaya göre babasına bıçak​ çekti. Durum karşısında sinirlenen baba, oğlunu silahla vurdu. Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kendisine bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu! - 1. Resim

BABA GÖZALTINA ALINDI 

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O’yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör: İhlas Haber Ajansı