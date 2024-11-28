Çorlu​'da meydana gelen olayda, baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında tartışma​ çıktı. Büyüyen tartışmada genç adam iddiaya göre babasına bıçak​ çekti. Durum karşısında sinirlenen baba, oğlunu silahla vurdu. Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O’yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.