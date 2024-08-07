Çorum’un Sungurlu ilçesinin Balkaya köyünde domuz saldırısına uğrayan 58 yaşındaki bir kişi, bıçağıyla domuzu etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Balkaya köyünde ikamet eden Çelebi Y., köyün Karagelin mevkiinde bulunan bahçesine gitti. Burada bir anda domuz ile karşılaşan Çelebi Y., domuzun saldırısına uğradı.

Saldırıdan kendisini kurtarmak isteyen Çelebi Y., yanında bulunan bıçağı ile domuzu etkisiz hale getirdi.

Saldırıdan yaralı kurtulan Çelebi Y.’nin durumu yakınlarına haber vermesinin ardından köye ambulans geldi.

İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.