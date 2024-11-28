Kırşehir'de bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda dehşet verici bir olay meydana geldi. Sabah mesaiye gelen işçiler, gözetleme kulesine asılı bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede isminin Ö.Ş. (37) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Ö.Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İntihar​ ettiği iddia edilen Ö.Ş'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı, 1 ay öncede kurs süresinin dolduğu öğrenildi.