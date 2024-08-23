Kenevir yönetmeliğinin taslak çalışmaları devam ediyor.

Amasya Milletvekili Haluk İpek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TMO Başkan Yardımcısı Ümit Orhan, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Amasya Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda ARS Biyoteknolji Şirketi kurucusu Prof. Dr. Aliye Aras ve ARS Biyoteknolojiden iş insanı Süleyman Tanrıverdi’den oluşan heyet kenevir yönetmeliğinin taslak çalışmalarını görüşmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığında toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı (2019-2023) içerisinde yer alan milli hedeflere uygunluk politikasının göz önüne alınarak gerçekleştirilen toplantıda, kenevirin bilimsel ve ekonomik yönden getireceği kazanımlar ele alındı.