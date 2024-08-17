Hasan Paşa Sokakların bir kısmı ve Mimar Sinan Mahallesi’nde uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Hasan Paşa 2., 3. ve 4.sokaklar da bulunan binaların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm içerisine dahil edilecek olan binalarda incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, vatandaşlara hayata geçirilmesi planlanan uygulama hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Beraberinde Emlak ve İstimlâk Müdürü Fatih Başıbüyük’ün yanı sıra müdürlüğe bağlı teknik ekiplerle bölgede incelemeler yapan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Çorum’un çehresini değiştirecek ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirgendiği bir proje üzerinde çalıştıklarını, kısa süre içerisinde de hayata geçireceklerini ifade etti.

Hasan Paşa Sokakların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde ev sahipleri ile kısa süreli görüşmeler gerçekleştiren Fatih Özüyağlı belediye hizmet binası içerisinde Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin kurulduğunu zamanla da mahallelerde irtibat ofislerin oluşturulacağını belirtti.

DAHA KONFORLU YAŞAM ALANLARI

Hasan Paşa 2, 3 ve 4. Sokaklarla, Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan yeni kentsel dönüşüm planıyla birlikte vatandaşları daha konforlu ve depreme dayanıklı konutlara kavuşturmayı planladıklarını ifade eden Özüyağlı “Mimar Sinan Mahallesi’nde; 420.000,00 m² alanı kapsayan 2 bin 165 bina ve Hasanpaşa 2, 3 ve 4’üncü Sokaklarda 32.000,00 m² lik alanda 39 binada yaşayan hemşehrilerimizi ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi, mevcut yapı durumu ve barındırdığı nüfus dikkate alınarak 1970-1980’li yıllarda yapıldığı görülüyor. O günün yönetmelik ve teknolojisine göre projelendirilerek inşa edilmiş, fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlayan, olası bir depremde can ve mal güvenliği açısından büyük risk oluşturan mevcut yapıların yıkılarak, gerçekleştirilmesi planlanan proje ile alanın deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesini amaçlıyoruz. Niteliksiz çevre/yaşam alanlarının nitelikli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir kent parçası haline getirilerek dönüşümünün gerçekleşmesi ve deprem riski taşıyan binaların güncel deprem yönetmeliği ve inşaat teknolojisi kullanılarak yenilenmesi amaçlıyoruz.” dedi.

REZERV KONUT ALANLARI OLUŞTURULACAK

Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için öncelikli olarak rezerv konut alanlarının oluşturulmasının planladığı belirten Özüyağlı “Mimar Sinan Mahallemizde Kentsel Dönüşüm planlaması yaptığımız alan oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere rezerv alanlar oluşturarak, ihtiyaç durumuna göre hazır hale getireceğiz.” dedi.