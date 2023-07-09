Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki Kerem bebek tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akraba ziyareti için Arpaöz Köyü'ne giden ailesinin yanındaki 3 yaşındaki Kerem Satıcı'nın yumurta yediği sırada nefes borusuna yemek kaçmıştı.
Geçtiğimiz Cuma günü yoğun bakımda tedavi altına alınan Kerem, yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun vefatı, ailesi başta olmak üzere Çorum'da büyük üzüntü yarattı.
Kerem'in cenazesi 10 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.