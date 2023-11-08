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Ahlatcı Çorum FK eski futbolcularından Kerem Çağatay sezonu kapattı. 2019-20 sezonunda Uşakspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Kerem Çağatay ardından Amedspor’a gitmiş ve iki sezon bu takımın formasını giydikten sonra bu sezon başı ise Vanspor kulübü ile anlaşmıştı.

Lider olarak Mersin’e giden Vanspor’da ilk onbirde forma giyen Kerem Çağatay sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarında kopma tesbit edilen tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı açıklandı.

Ahlatcı Çorum FK’da birlikte forma giydikleri Emre Öztürk ise takım arkadaşının sakatlığını bu fotoğraf ile paylaştı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.