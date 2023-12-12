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Ahlatcı Çorum FK’da Erzurumspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Kalafat’ın MR’ı çekilecek. Trabzonspor ile oynanan Kupa maçında sakatlanan Berkay Can’ın ise ilk devreyi kapattığı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımda adalesindeki ağrı nedeni ile Erzurumspor maçının son dakikalarında oyundan çıkan Kerem Kalafat’ın bugün MR’ı çikeleceği ve çıkacak sonuca göre hafta sonu Urfaspor maçında forma giyip giymeyeceği belli olacak.

Öte yandan Çorum FK’nın müzmin sakatı Berkay Can’ın ise ilk devreyi kapattığı açıklandı. Trabzonspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Berkay Can’ın adalesindeki sakatlıktan dolayı ilk devreyi kapattığı açıklandı.