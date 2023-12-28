AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Zamanın Eskittiği Projeler kapsamında yapacağı 4 çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

Bu proje kapsamında yapacağı çalışmaları Aşağı ve Yukarı Sanayi Alanları, Binevler, Yeni Mezarlık Alanı, Keresteciler, Mahrukatçılar ve İnşaat Malzemecileri Sitesi başlıkları altında sıralayan Hüseyin Çalışkan, şu detayları verdi:

“Aşağı ve yukarı sanayi (Bakırcılar) alanlarımızın, imar planı ve akabinde imar uygulaması neticesinde parselasyonları da yapılmıştır. Her iki sanayi alanımızın da, yaklaşık 30 yıla varan taşınma sürecini, bu bölgelerde faaliyet gösteren esnafımızla birlikte el ele vererek, bu dönem tamamlamamız gerekiyor.

Her iki sanayi bölgemizin, mevcut imar planlarını ve parselasyonlarını değerlendirdikten, gerekirse revize yaptıktan sonra, mülkiyet sahipleri ve yerel müteahhitlerimizle toplantılar yaparak, bu bölgelerimizin hızlıca yapılaşmasını temin etmek için, bizde belediye olarak gayret göstereceğiz.

BİNEVLER

Bu bölgemizle ilgili; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nedeniyle, Behruz Çinici'nin vefatı ile oğlu Can Çinici’ye miras kalan "Telif Hakkının", manevi ve maddi haklarının devri konusunda, ısrarcı ve netice alıcı görüşmeler yapma konusunda kararlıyız.

YENİ MEZARLIK ALANI

Mevcut mezarlık alanlarımızın kaç yıl daha ihtiyaca cevap vereceği konusunda bilgi alınacak, ancak göründüğü kadarıyla da, şehrin iki ucunda yeni mezarlık alanlarına ihtiyaç vardır ve yapılacaktır.

KERESTECİLER, MAHRUKATÇILAR VE İNŞAAT MALZEMECİLERİ SİTESİ

Uzunca yıllardır aynı alanda, derme çatma şartlarda hizmet vermeye çalışan ve artık şehrin içinde kaldı diyebileceğimiz iş kolları olan, keresteciler, mahrukatçılar ve inşaat malzemecileri ile görüşerek, yeni bir site alanı / alanları planlanacak, planlanan bu site alanı / alanları, yapılacak / yaptırılacaktır.

Bu sayede şehir içinde bulunan bu iş kolları, yeni sitelerinde, daha güvenli, korunaklı ve modern işyerlerinde hizmet verecektir.”