Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çepni Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde bulunan Yücel Şahin'e ait kereste fabrikasından duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

4F749479 6418 4Aeb 98C2 Ad3B9A06A76Fİhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika ile içindeki makineler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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Editör: Anadolu Ajansı