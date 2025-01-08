İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaparak bu suça teşvik ettikleri iddiasıyla bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı davrandığı iddia edilen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Durmaz, adliyeye sevk edildi.