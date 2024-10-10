Mimar Sinan sahasının modernizasyonu çalışmaları devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig maçlarını oynamak için kriterlerin tamamlanması çalışmalarında sona gelindi.

Sahanın tribün bölümünün bir kısmının üzerinin kapatılması çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan sahasının soyunma odalarının modernizasyonu ve tribün yapım işi devam ediyor.

Tribün yapımının tamamlanamaması nedeni ile ilk hafta maçını İtfaiye sahasında oynayan Mimar Sinan üçüncü haftada 20 Ekim’de Hacettepe 1945spor ile sahasında oynayacağı maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Soyunma odası modernizasyonu tamamlanan sahanın çevre düzenlemesi ve tribünün üzerinin kapatılması çalışmaları devam ediyor.

Yüklenici firma tribünün üzerine kapatma işlemine devam ediyor.

Bu çalışmanın ardından tribünün koltuklarının montajına başlanacak.

Yapımı devam eden tribünün belli bölümünün üzerinin kapatılması diğer bölümün ise açık bırakılması spor sevrelerin ‘Keşke tüm tribünün üzerine kapatılsaydı’ dedirtti. Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynanacağı bu sahanın daha büyük bir tribüne ihtiyaç olduğunu geçen hafta oynanan Çankırı FK maçında açıkca ortaya çıktı. Bu yüzden Mimar Sinan sahasının tribünün diğer bölümüde kapsayacak şekilde genişletilmesi isteniyor.