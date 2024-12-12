Kastamonu Üniversitesi ile Endonezya Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Kastamonu Harika Olimpiyat Etkinliğine 4 ilden 200’den fazla Endonezyalı öğrenci katıldı.

Kastamonu Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından Endonezya Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Kastamonu Harika Olimpiyat Etkinliği’ne (KHALID) ev sahipliği yaptı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Bartın, Çorum, Karabük ve Kastamonu illerinde eğitim gören Endonezyalı öğrencileri bir araya getirdi. Etkinliğin açılışında konuşan KHALID Başkan Yardımcısı İmelda Saputri, organizasyonun hem öğrencilere hem de kültürel bağların güçlenmesine olan katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “KHALID 2024’ün üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimizin başarıyla devam etmesi en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Endonezya Öğrenci Topluluğu Başkanı Depri Ardi Saputra ise, “Bu tür organizasyonlar, Türkiye’deki Endonezyalı öğrenciler arasındaki dostluğu pekiştiriyor. Burada kurulan bağlar, gelecekte daha güçlü bir topluluk oluşturmamıza katkı sağlıyor” dedi.

Türkiye Endonezya Öğrenci Topluluğu Başkanı Adam Syaikhul da, etkinliğin yurtdışında yaşayan öğrenciler için adeta bir ev ortamı sunduğunu belirterek, “Ülkemizden uzakta olmamıza rağmen, dayanışmamız ve birliğimizle kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Shofiyyah Aini Jannah ise, organizasyonun önemine dikkat çekerek, “Bu etkinlik yalnızca bir spor müsabakası değil; dayanışmayı artırmak, dostluk bağlarını güçlendirmek ve birlik ruhunu pekiştirmek adına eşsiz bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Endonezya kültürüne ait geleneksel dans gösterileri sergilendi. Gösteriler, katılımcılara Endonezya’nın zengin kültürel mirasını tanıma fırsatı sundu ve etkinliğe renk kattı.

Spor müsabakalarında ise basketbol, voleybol, mini futbol ve bilardo gibi branşlarda düzenlenen turnuvalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Katılımcılar, hem rekabet hem de dostluk içerisinde mücadele ederek sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İki gün boyunca süren KHALID etkinliği, spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi. Organizasyon, Endonezyalı öğrencilerin Türkiye’deki dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirmesi açısından önemli bir buluşma noktası oldu. Organizasyona toplamda 200 Endonezyalı öğrenci katıldı. (İHA)