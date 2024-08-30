Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle '30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kıbrıs Harekatının 50. Yıl Dönümünde Muharip Gazilerimiz ile Söyleşi'programı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç konferans salonunda gerçekleşen söyleşiyeVali Yardımcısı Yeliz Mercan,Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykan,Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, resmi kurum temsilcileri, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bakan'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Kıbrıs gazileri Muharrem Gül,Mustafa Kınay, Doğan Dinç ve Rıza Ecevit Kıbrıs Harekatındaki anılarını anlattılar.

Programın açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan, milli bayramların ve milli değerlerin çok önemli olduğunu ve es geçilmemesini gerektiğini belirterek, "Birileri zamanında kanlarıyla canlarıyla bu vatan için fedakarlıkta bulunmuşlar en azından onları anmak hatırlamak yad etmek için bir araya geliyoruz. Bu tür milli görevler,milli değerler, milli bayramlar es geçilmemeli. Mutlaka değerlendirilmeli. Ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanması için canlarını feda edenler için en azından bu anma günlerini değerlendirmeliyiz" dedi.

Söyleşide konuşan Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Gazileri Mustafa Kınay, Doğan Dinç ve Hasan Koyun ise o dönemde yaşadıkları önemli olaylara ilişkin notları dinleyicilerle paylaşarak, harekata giden süreci ve verdikleri mücadeleyi anlattılar.