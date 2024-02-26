Ankara’da yapılan Okullar arası Yıldızlar Minikler Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir gümüş dört bronz madalya kazandılar.

22-25 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılan Okullararası yıldızlar-minikler Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Çorum’dan katılan Yıldız Bayanlar 60 kiloda Sıla Uşak finale kadar yükseldi. Final maçında İstanbul’lu rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Pointg Fight 32 kiloda Ecrin Nazlı Çağlar, Pointn Fight 46 kiloda Nevin Angay, 52 kiloda Mehmet Emir Öztemiz ve Kick Light 57 kiloda Muhammet Toyrak Özdemir ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.