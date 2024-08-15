Cevap ver!



Namusum ve Mücadelemden başka

NEYİM VAR?



Ajan ve İşbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen,

Namussuz ve Alçaksın!

Beni daha fazla konuşturma!



Bak Fatih!

Bu güneşin altından,

Parayla işi olmayan çok adam geçmedi.



Sen bu Ruhu ve Mücadeleyi anlayacak kapasitede değilsin.



Parayla işim olsa, seni satın alır,

Saraya karşı bağlardım.

Ama benim Parayla-Pulla işim yok.



Müesses Nizamın adamları ve

Sermayenin tetikçileri,



Çarkınız kırılacak-Düzeniniz bozulacak.

Hodri Meydan!

"PARTİMİZDE VE MUHALİF SEÇMENİ DAĞITMAK İÇİN OPERASYON YAPIYORLAR"

Bu Memleketi ve Partimi Sizlerden kurtarıncaya kadar BURDAYIM.

Siz bir, ben bir.



Rahmetli Levent Kırca'yı saygıyla ve özlemle anıyorum.



En başta Sevgili Gençlerimiz olmak üzere yukarıdaki yazımı okuyan bütün Kardeşlerimden

o lafları benden duydukları için özür diliyorum.

İnanın bunlarla baş etmenin başka bir yolunu bulamadım.

Affınıza sığınıyorum.



Dostlar,

Bu yapılanmalar bir günde oluşmadı.



Koca koca sermayeler ve

Milletimizi felakete sürüklemek,

Vatanımızı bölmek için kurulan koca bir düzen var ortada.



Müesses Nizam!

Bunlar da bu yapının parçacıkları.



Lütfen dikkat edin!

Bu yapılar ne yapıyor?



Sözde muhaliflermiş gibi hem Partimizi hem de muhalefet bloğunu bölmeye uğraşıyorlar.

İşimiz gerçekten kolay değil.



Sadece daha net anlaşılabilmek için bir örnek vereyim.

Yukarıda bahsettiğim zat şimdilerde çıkmış meydana,

"Şu ilçe Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olsun."

"Bu belediye başkanı, şu başkandan daha iyi" gibi cümleler kuruyor.



Partimizde ve muhalif seçmende kafa karışıklığı oluşturmak,

Saraya olan öfkeyi başka

alanlara dağıtmak için operasyon yapıyorlar.



Bunlar Psikolojik Harp Uzmanları.

Bunlar Suret-i Haktan görünen İblisler.



Hep birlikte Başaracağız.

Başarmak Zorundayız.



Tekrar herkesten özür diliyor,

Saygılarımı sunuyorum.