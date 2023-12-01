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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, BİK Analitik Dijital Ölçümleme Sisteminin sorunsuz çalıştığını, kimin gerçek, kimin sahte trafik ürettiğini bildiklerini söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşması ile başladı.

Deprem bölgesine yapılan ziyaretlere ilişkin bilgi veren Erkılınç, kurum olarak üçüncü kez deprem bölgesine giderek, basın temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözüm üretme anlayışını sürdürdüklerini belirten Erkılınç, “Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerine yönelik müsamahakâr, iyi niyet odaklı anlayış ve tavrımızı süre gözetmeksizin sürdüreceğiz. Bu illerdeki basın kuruluşlarımız ve çalışanları bizlere emanet. Kendi ayakları üzerinde duracakları güne kadar yanlarında olmaya, omuz vermeye devam edeceğiz” dedi.

“İYİ NİYET VE GAYRETLERİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ BASIN KURULUŞLARINI DESTEKLEYECEĞİZ”

İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınarak resmi ilan yayımlama hakkı kazanmasına ilişkin mevzuat değişikliklerine değinen Genel Müdür Erkılınç, “Yasa çıkmasın diye Meclis’e çıkartma yaparak, protestocuların ön safında yer tutanlar, şimdilerde internet haber sitelerinin sevdalısı oldular. Çünkü unuttukları gazeteciliğin, haber üretmenin ve haber atlatmanın tadına vardılar. Daha az maliyetle, daha hızlı şekilde okura ulaşmanın ve anında geri bildirim almanın hazzını yaşadılar. Bir kısmı da emeksiz kolay paraya alıştı, şimdi bunu kaybetmek istemiyor” şeklinde konuştu.

Mesleki anlamda doğruyu yapan, iyi niyet ve gayretleri görülen internet haber sitelerini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Erkılınç, şöyle devam etti:

“Hoşgörülü yaklaştığımız, görmemek için yüzümüzü çevirdiğimiz durumlar olduğunu saklamıyoruz. İnternet haber siteleri çoğalsın, sisteme dâhil olsun, nitelikleri artsın ve her anlamda katma değer üretsinler istiyoruz. Bu alanda oluşan bir istihdam var. Bu istihdamı korumanın; hatta sektör büyüdükçe artırmanın mücadelesini veriyoruz.”

Bu iyi niyetli yaklaşımları suistimal edenler olduğunu hatırlatan Erkılınç, BİK Analitik Dijital Ölçümleme Sisteminin sorunsuz çalıştığını, kimin gerçek, kimin sahte trafik ürettiğini bildiklerini belirtti.

Sayfada kalma sürelerinin hangi yöntemlerle artırıldığının, edep dışı içerik ve başlıklarla arama motorlarında yer tutulduğunun, SEO yöntemlerinin manipüle edilerek hileli ticaretin en büyük argümanı haline geldiğinin farkında olduklarını vurgulayan Erkılınç, “Devletin çarkı ağır işler ama işler; geri dönüşü de olmaz. O gün geldiğinde ‘ah vah’ etmenin de kimseye faydası yoktur. Bu yanlış yollara tevessül edenler, gerçekte bizi değil, kendilerini kandırdıklarını fark ettiklerinde iş işten geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL ÖLÇÜMLEME SİSTEMİNİN ARKA PLANINDA ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR”

Basın İlan Kurumu’nun dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını da anlatan Erkılınç, yasa koyucu tarafından tanınan 6 ay gibi kısa bir sürede mevzuat çalışmaları, dijital alt yapı hazırlıkları, internet haber sitelerinden başvuruların alınması, kadroların oluşması, dijital dönüşüm süreçlerinin tamamlanması, ilanların sevki ve yayımının test edilmesi gibi birçok başlığın altından büyük bir başarı ile kalkıldığını ifade etti.

“Trafik ölçümleme” diye bir çırpıda söylenen ihale sürecinin altında donanım, yazılım ve destek hizmeti alımları ve onların da altında birçok iş kalemi bulunduğunu aktaran Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kısacası iş ‘yazılımı yazdırdım’ demekle bitmiyor. 500’e yakın siteyi 7/24 takip edeceksin. Günde en az 180 milyon sayfa görüntülemesine bakacaksın. 200 milyondan fazla veriyi işleyecek, raporlayacak ve bunları uzun yıllar muhafaza edeceksin. Veri akışını güvenilir şekilde alacaksın, aldanmayacaksın ve siber saldırılar karşısında kendini en iyi şekilde koruyacaksın ve buradaki donanımı 5 yıl gibi uzun bir sürelik ihtiyacı karşılamaya yetecek konteyner mimarisi düzeyinde inşa edeceksin. Bu sistemle birlikte entegre çalışacak diğer sistemlerimizin güncellenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması, ilave yazılımların alınması gibi ihtiyaçları karşılayacaksın. Dijital dönüşüme dair bu yatırımlar büyük meblağlar gerektiriyor, bunların altından kalkmak için büyük çaba harcıyoruz.”

Konuşmasının sonunda Yönetim Kurulu’nun Genel Kurula sunduğu teklifleri başlıklar halinde özetleyen Erkılınç, Genel Kurulun alacağı kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından Başkanlık Divanı Heyeti seçimi gerçekleştirilerek başkan ve üyeler belirlendi. Gündemin kabulünün akabinde Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. Yönetim Kurulunun tekliflerine ilişkin sunum sonrasında üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.

BİK Genel Kurulu Toplantısı, 1 Aralık 2023 Cuma günü yapılacak oturumun ardından tamamlanacak. (Haber Merkezi)