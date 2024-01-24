KİMYASAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Kimyasal Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/77865

1-İdarenin a) Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3643191919 - 3642244607 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kimyasal Malzeme Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Kimyasal Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; Buharaevler Yüzme Havuzu: Buharaevler Mh. Buhara 11. Sk. No: 2 Merkez/ ÇORUM, Buhara Kültür Merkezi Merkez/ ÇORUM, Ulukavak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu: Ulukavak Mh. Özgürevler 39. Sk. No 10 Merkez/ ÇORUM , Gülabibey Yarı Olimpik Yüzme Havuzu: Gülabibey Mh. Bağcılar 84.Sk. No:2 Merkez/ ÇORUM ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünlerin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30(Otuz) takvim gündür. Ürünler kullanım ve son kullanma tarihlerine göre yüklenici firmadan partiler halinde teslim alınabilecektir. 6.000 Kg Sıvı Klor; 1500 Kg sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (on ) takvim günü içerisinde 1500 Kg 15/04/2024 tarihinde, 1500 Kg 15/07/2024 tarihinde, 1500 Kg 15/10/2024 tarihinde, olmak üzere (4) dört parti halinde teslim alınacaktır. Teslim edilen ürünlerin, eksik veya kusurlu olması halinde eksikliği olan tüm ürünler yeni bir imalat ya da temin süreci beklenmeksizin aynı takvim günü içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Hileli ve orijinal olmayan, bu şartnamede belirten sürelere uygun raf ömrü (kimyasal maddenin üretim tarihinden itibaren uygun koşullarda kalite özelliklerini koruyabildiği süre) olmayan mallar teslim alınmayacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.02.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 B Blok/Merkez ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.