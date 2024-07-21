İstanbul Kağıthane'de kira zammı anlaşmazlık sonrası evde çıkarılan kiracının intikamı acı oldu. Boşalttığı evi talan eden öfkeli kiracı ev sahibi ile davalık oldu. Evin son hali kameralara yansıdı.

Son dönemde sıkça yaşanan ev sahibi kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi İstahbul'un Kağıthane ilçesinde eklendi. Ev tadilatı ve kira zammı yüzünden taraflar arasında çıkan tartışma sonucu anlaşa çıkmayınca evden çıkarılan kiracı, öfkesini 7 yıl oturduğu daierden çıkardı.

KİRA ZAMMI TALEBİ KANLI BIÇAKLI ETTİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgire göre Erdoğan H. isimli vatandaş Hamidiye Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın birinci katını 7 yıl önce Aykut K.'ye kiraya verdi. Evli ve çocuklu olan Aykut K. ile ev sahibi arasında 1 ay öncesinnde ise ev tadilatı ve kira zammı meselesi yüzünden tartışma patlak verdi.

Tartışma tatlıya bağlanamayınca taraflar karakolluk oldu ve anlaşmazlıklar bu noktadan itibaren krize dönüştü. Erdoğan H. ile Aykut K. arasındaki sorunlara kira borcu da eklenince taraflar bu kez yeniden tartışma yaşadı. Ev sahibi Erdoğan H. kiracısından dairesinden çıkmasını istedi. Yaşanan tartışma fiziksel kavgaya dönünce iddiaya göre kiracısı Aykut K., arkadaşları ve akrabaları ile birlikte Erdoğan H.’ye saldırdı. Saldırıda Erdoğan H. ile kavgayı ayırmaya çalışırken kafasına darbe alan eşi darp raporu aldı ve taraflar bir kez daha karakolluk oldu.

EV SAHİBİ ÇIKMASINI İSTEDİ, KAVGA BÜYÜDÜ

Ev sahibi Erdoğan H.’nin kiracısından dairesinden çıkmasını istemesine başta olumsuz yanıt veren kiracısı daha sonra çıkacağını iletti. Ancak kiracının sessiz çıkmaya da niyeti yoktu. Karakoldaki işlemlerin ardından dairesine dönen ev sahibi Erdoğan H. gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Evinin camının parçalandığını gören ev sahibi, içeri girdiğinde ise dairenin demirbaş eşyalarına hasar verildiğini gördü. Evdeki ampullerin, duyların ve prizlerin söküldüğünü, duvarların ve mutfak tezgahının zarar gördüğünü, duş kabini ve fayansların kırıldığını gören ev sahibi aynı zamanda evde uzun zamandır atılmamış çöplerin bulunduğunu fark etti.

EVE GELİNCE GÖRDÜĞÜ MANZARA ŞOKE ETTİ

Solunu mahkemede alan ev sahibi Erdoğan H., yaşadıklarını şöyle anlattı: "1 ay önce sözlü bir tartışmamız oldu. En sonunda 'kirayı da vermiyorum' dedi. İçeride 1 aylık kira ücreti vardı. 'Vermiyorum, alabilirsen al dedi kaba kuvvetle' dedi. Akrabaları, kardeşleri, arkadaşları, üzerime yürüdüler. Sonra karakolluk olduk. Sonra eve geldiğimde evi bu hale sokmuş. Camları kırmış. Mahkemeye verdik. Davacıyım ve evimin yapılmasını istiyorum."