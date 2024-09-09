Artan enflasyonla birlikte son yıllarda hızlı bir artış eğilime giren kira fiyatları, uzun süredir ülkemizin en önemli meselelerinden biri... Konuyla ilgili atılan adımlar da maalesef sonuç vermedi.

50 BİN TL KİRA İSTEDİ

Hal böyleyken Bolu'da bir vatandaşın kayda aldığı görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Gördüğü ilan üzerine ev sahibini arayan vatandaş, daire için 50 bin TL kira istendiğini duyunca bir hayli öfkelendi.

"SEN MÜSLÜMAN FALAN DEĞİLSİN"

Telefonda ev sahibine verip veriştiren vatandaş, "Sen Müslüman falan değilsin. Yazıklar olsun. Allah sizin elinize düşürmesin bu milleti. Şimdi senden şikayetçi olacağım. Kanun yok diye bunu yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.