TFF Yönetim Kurulu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı. Kulüplerin 2025-26 sezonunda ulusal transferde 6'şar yerine 8'er futbolcuyu kiralık olarak kadrolarına katmalarına ve kiralık göndermelerine izin verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre talimatın 19. maddesinin 7. fıkrasının değiştirilmesi ve 8. fıkranın eklenmesine, 20. maddesinin 5. ve 6. fıkralarının değiştirilmesine ve talimata Geçici Madde 16, 17, 18 ve 19'un eklenmesine karar verildi. Yapılan değişiklikler TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kulüplerin 2025-26 sezonunda ulusal transferde 6 futbolcuyu kiralık olarak kadrolarına katmaları ve yine 6 futbolcuyu kiralık göndermelerine izin verilmişti.

Yapılan değişiklikle 2025-26 sezonu için bu sayı 8'er futbolcuya yükseltildi.

2026-27 sezonunda ise bu sayının 7'şer futbolcu olarak uygulanacağı duyuruldu.

FIFA talimatı doğrultusunda uluslararası transferde gelen/giden kiralık oyuncu sayısı 6 olarak kaldı.

Talimatın kulüpler ile oyuncular arasındaki sözleşmeleri kapsayan 19. maddesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Talimata eklenen geçici 18. maddede şu ifadeler kullanıldı: "Bu talimatın 19. maddesinin 7. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlamış ve devam eden sözleşmelerin eki ve/veya tamamlayıcı niteliğindeki TFF'ye ibraz edilmeyen her türlü sözleşmenin 31.07.2025 tarihine kadar TFF'ye sunulması zorunludur."