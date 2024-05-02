Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Sungurlu Kırankışla Barajında incelemelerde bulundu.

Kırankışla Köyü Muhtarı Saffet Avşar, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve köylülerle birlikte barajın yapıldığı bölgeye giden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Çorum Milletvekillerine çağrıda bulunan Milletvekili Tahtasız, “7 yıldır mağdur olan köylülerimiz ve Sungurlu halkı barajın ne zaman bitirileceğini sizlerden duymak istiyor. Buraya gelip barajın ne zaman bitirileceğini, tarım arazilerinin hangi tarihte suyla buluşacağını ve Sungurlu halkının içme suyu probleminin ne zaman çözüleceğini Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Çorum Milletvekillerinden duymak istiyor” dedi.

Barajın yapımı için 2017 yılında söz verildiğini imzalanan protokolün ardından iki yıl içerisinde bitirileceğini yönelik açıklamalar yapıldığını kaydeden Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“10 bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan Sungurlu Kırankışla Barajı için 2017 yılında söz verilmişti ve 2 yıl içerisinde tamamlanacağı açıklanmıştı. Yıl 2024 oldu. Buna rağmen baraj tamamlanmadı. Şu an sadece 2 kepçe ile çalışma yürütülüyor. 2017 yılında yapılan açıklamada 31 bin 40 dekar araziyi sulayacağı söylenmişti. 2046 yılına kadar Sungurlu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayacaktı. Fakat yıl 2024 oldu daha buranın yüzde 50-60’ı zor bitmiş. O dönem 30 milyona mal olacağı açıklanan barajın bittiğinde yıllık 22 milyon lira katkı sağlayacağı yani 1.5 yılda kendini amorti edeceği belirtilmişti. Köylü bitmeyen baraj çalışmaları nedeniyle taban arazilerini ekemiyor. Sungurlu halkı bu suyu kullanmak için daha kaç yıl bekleyecek? Çiftçimiz kuraklık tehlikesi ile inim inim inlerken son olarak 2023 yılında biteceği açıklanan baraj hala bitmedi. O dönem arazileri çok ucuz fiyattan istimlak ettiler. Buna rağmen istimlak paralarını alamayan köylülerimiz var. Kırankışla Barajı bitene kadar mücadelemiz devam edecek.”

CHP Milletvekili Tahtasız, barajın son durumu ve yapım maliyetiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi.