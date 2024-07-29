Kırkdilim tünellerinde yeni bir aşamaya geçildi.

Yüklenici firmanın tünel imalatını tamamlamasının ardından, elektrik, elektronik, elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım işine başlandı.

Kırkdilim geçişi tünellerinin elektrik, elektronik, elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesinin ardından ihaleyi kazanan Siemens Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 21.06.2024 tarihinde sözleşme imzalandı ve temmuz ayında ise yer teslimi yapıldı.

Kırkdilim geçişi tünellerinin elektrik, elektronik, elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım işinin, ihale şartnamesine göre 2025 yılında tamamlanması gerekiyor.

Kırkdilim tünelleri ihalesi kapsamında 2023 yılsonu itibariyle, 2x4.099 m uzunluğunda 3 adet çift tüp tünel (T1, T2 ve T3 tüneli) imalatı tamamlanmıştı.

Projede 2024 yılında, 1,5 km bölünmüş yol ve sıcak asfalt yapılması hedefleniyor. Ayrıca 2024 yılında T2 ve T3 tünellerinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.