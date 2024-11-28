Çorum-Osmancık Karayolu üzerindeki Kırkdilim Mevkii’nde kar yağışının etkisiyle kopan kaya parçaları yola düştü.

Olası kazaları önlemek adına sürücüler, riskli bölgede yolun kenarından geçmek zorunda kalıyor.



Vatandaşlar, küçük kaya parçalarını kendi imkanlarıyla temizlerken, büyük kaya parçalarının yolda durmaya devam etmesi endişe oluşturuyor.

Özellikle akşam saatlerinde, görüş mesafesinin azalmasıyla yolda tehlikenin daha da büyüyeceğini belirten bölge sakinleri ve sürücüler, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istiyor.