İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim ile ilgili açıklamalarda bulunan Karayolları 7.Bölge Müdürü Serdar Ateş, Kırkdilim’in ne zaman açılacağının belli olmadığını söyledi.

Tünellerin tamamlandığı, üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ateş, muhabirimizin ‘Kırkdilim ne zaman açılacak’ sorusuna ise ‘ne zaman açılacağına dair bir tarih veremiyoruz’ şeklinde cevap verdi.

Çorum’un Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımlarından biri olan Kırkdilim’in ne zaman biteceği yıllardır kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen ve adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki büyük bölümü sarp kayalıklar ve uçurum arasında bulunan yaklaşık 10 kilometrelik yola 1389, 1157 ve 1553 metre uzunluğunda 3 tünel, 3 hemzemin kavşak ve 2 alt geçit yapılıyor.

Bu kapsamda 2018 yılında ilk kazmanın vurulduğu Kırkdilim’de 3 tünelin yapım tamamlandı ancak 1 yıldır üst yapı çalışmaları yavaş ilerliyor.