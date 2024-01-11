Ligin ikinci yarı hazırlıklarını sekiz gündür Antalya’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK dün sabah yaptığı antrenmanla kampı tamamladı ve akşam saatlerinde Çorum’a döndü.

Devre arasında bir haftalık iznin ardından 2 Ocak’ta Antalya’da toplanan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktör Serkan Özbalta yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Fiziksel ve taktiksel çalışmaya ağırlık veren kırmızı siyahlı takım teknik heyeti bu dönemde hazırlık maçı yaptırmadı.

Antrenman programına ağırlık veren Teknik Direktör Serkan Özbalta biryandan takımı fiziksel olarak istediği düzeye getirmek isterken diğer yandan ise taktiksel olarak eksiklerini gidermeye yönelik çalışma yaptırdı.

Kırmızı siyahlı takım dün sabah saat 10.30’da otel sahasında yaptığı çalışmaya sakatlanan Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri toplu koşu ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma sonunda futbolculara kamp süresince verdikleri mücadele ve çalışma tempolarından dolayı teşekkür etti.

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Bu çalışmanın ardından öğlen yemeğini otelde yiyen Ahlatcı Çorum FK kafilesi Antalya havaalanından saat 15,30 uçağı ile Ankara’ya uçtu.

Esenboğa havaalanından karayolu ile akşam saatlerinde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım pazar günü sahasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 15.30’da yapacağı antrenmanla başlayacak.