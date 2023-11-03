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Çorum Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal, Bölgesel Amatör Lig 5. grupta pazar günü oynanacak Kıryehir Gençlikspor ile Gölbaşı Belediyespor arasındaki maçı yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre 5 Kasım pazar günü saat 14’de Kırşehir Ahi Stadyumuna Kırşehir Gençlik Hizmetlerispor kulübü ile Gölbaşı Belediyespor arasındaki maçta Nuriye Çınar Bal’ın yardımcılıklarını Bolu bölgesi hakemi Fatih Gümüşok ile ilimiz kadın bölgesel hakemi Çiğdem Varan yapacak. Maçın dördüncü hakemliği ise Çorum İl Hakemi Abdullah Enes Gökgüney yapacak. Maçta gözlemci olarak ise İbrahim Çetin görev yapacak.