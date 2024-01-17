Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı, Türkiye genelinde yapılan istatistiklerde, En Aktif Kadın Teşkilatı olarak Türkiye birincisi oldu.

Yardım faaliyetlerinden kan bağışı çalışmalarına, toplumu bilgilendirmekten, kimsesizlerin yüreklerine dokunmaya kadar hayata dair pek çok konuda iyiliğe imza atan Çorumlu Kızılay kadınları, başarılarını birincilikle taçlandırdı.

Yıllardır büyük bir özveri ve gayretle çalışan Fatma Paşaoğlu başkanlığındaki Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı’nın bu başarısı, toplumun her kesimi tarafından da takdirle karşılandı.