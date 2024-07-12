Kızılırmak Holding A.Ş, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için yeni bir uygulamayla istihdam garantili Çırak Projesi’ni hayata geçirdi.

Okulları ziyaret ederek okul müdürlerine, müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlerine istihdam garantili Çırak Projesi hakkında bilgiler vererek istişare yapan Kızılırmak Holding A.Ş., tüm öğrencileri Çıraklık okulunda istihdam garantili mesleki eğitimi vermeye davet etti.

Kızılırmak Holding A.Ş, Torna, Tesfiye, CNC, Bakım Onarım, Kaynak Tamir, Teknik Ressam, Ahşap, Elektrik, Modelhane, Döküm Kalıplama, Metal işleri ve Kaynak bölümlerinde öğrencilere mesleki eğitim veriyor.

Kızılırmak Holding bu proje ile staj için öğrenci almayı ve bu öğrencileri daha sonra kadrosuna alarak çırak olarak yetiştirip kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kızılırmak Holding Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu 21. Sk. No:4/1 adresinde hizmet veriyor. 0364 235 03 16 nolu telefondan arayarak proje hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Kızılırmak Holding A.Ş’nin Çıraklık Projesi’nde öğrencilere vereceği mesleki eğitimin faydalarını, imkanlarını ve avantajlarını anlatan açıklaması şu şekilde:

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ

Tanım:

Ortaokul İmam hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir iş yerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhan bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime çıraklık eğitimi denir.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE FAYDALARI

1- Sosyal güvenlik şemşiyesi altına alındıklarından, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanırsınız.

2- Meslek öğrenirken asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırsınız.

3- 4 yıl sonunda ustalık belgesi alarak kendi iş yerinizi açabilirsiniz.

4- İş yerinizi açarken KOSGEB’den hibe veya faizsiz kredi desteği alabilirsiniz.

5- Şartlarınızın uygun olması halinde askerlik işlemlerinizi tecil edebilirsiniz.

MESLEKİ EĞİTİMİN SAĞLAYACAĞI İMKANLAR

Öğrenciler bilgi ve yeteneğinin olduğu meslek dalında uygulama ağırlıklı teknik bilgi kazanır.

Öğrenciler işletmelerdeki mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

Öğrenciler hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine techizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar.

ŞİMDİ ÇIRAKLIK EĞİTİM DAHA ÇOK AVANTAJLI

* OKUYORUM: Öğrencilerimiz 4. yılın sonunda Ustalık Belgesi ve Lise Diploması alırlar.

* ÖĞRENİYORUM: Öğrencilerimiz okulda ve iş yerlerimizde teorik eğitimlerini alırlar.

* PARA KAZANIYORUM: Öğrencilerimiz kayıt oldukları günden itibaren 3308 sayılı kanun çerçevesinde sigortalanırlar.

En az asgari ücretin % 30’u kadar maaş alırlar.

* İŞİM HAZIR: 4. yılın sonunda ustalık becerileriyle donatılıp mesleki yeterliliklerini kazanmış bir şekilde mezun olan öğrencilerimizin sektörde işi hazırdır.

4+4+4

Eğitim sisteminde ortaokuldan itibaren kapılarımızı siz değerli öğrencilerimize açtık.

Peki ya ortaokul ve lise düzeyindeki stajyer ve mesleki eğitim almak isteyen arkadaşlarımız bizi tercih ettiklerinde ne kazanacaklar?

-Okulların asgari ücretin % 30’unu verdiği sistemde + olarak biz ilk yıl asgari ücretin % 33’ü ve ilerleyen yıllarda başarı derecesine göre her yıl düzenli olarak artış gösterecektir. (%10)

-Kaliteli ve deneyimli çalışma kadromuzdan bire bir eğitim. Gerektiği yerlerde sorumluluk verme gibi birçok avantajlardan nazaran en önemlisi de okullarımızdan mezun olmadan bir meslek sahibi olmak ve bu meslek birikimlerinizi gerek ofisimizde gerek saha alanımızda yüksek maaşlar ve kaliteli çalışma hayatı ile taçlandıracağız.” (Advertorial)