İlimiz klasman hakemleri sezonun ikinci atletik testini geçerek liglerin ikinci yarısında oynanacak müsabakalarda görev almaya devam edecekler.

B Klasman hakemi Ahmet Ecevit önceki gün Ankara'da yapılan atletik testi başarı ile geçerken, C klasman hakemi Celal Bayraklı, Bölgesel Hakem Ertuğrul Boyraz, Bölgesel Yardımcı Hakem Ömer Bingöl ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Çiğdem Varan ise dün Kayseri'de gerçekleştirilen atletik testte başarılı olarak ligin ikinci yarısında oynanacak müsabakalarda görev almaya hak kazandılar.

Kayseri'de gerçekleştirilen atletik testlerde Merkez Hakem Kurulu 3. Bölge sorumlusu İbrahim Çınar'da hazır bulundu.