Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yeni sezon klasman listelerini açıkladı.

MHK bu sezon Federasyon seçiminin geç olması nedeni ile klasman yükseltmeyi devre arasına bıraktı.

İlimiz klasman hakemleri yeni sezonda da aynı klasmanda görev yapacaklar.

Yeni oluşan Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısında klasmanları belirledi.

Buna göre geçen sezon B Klasman hakem olarak 2. ligde düdük çalan Ahmet Ecevit yeni sezonda da bu ligde görev yapmaya devam edecek.

C Klasman hakemi olarak 3. ligde görev yapan Celal Bayraklı da yeni sezonda bu ligde görev yapmaya devam edecek.

Bölgesel Hakem olarak düdük çalan Ertuğrul Ramazan Boyraz’da yeni sezonda Bölgesel Hakem olarak görev yapacak.

Klasmanda görev yapan gözlemcilerin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.