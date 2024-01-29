Adana’da çaldığı klima ünitesini sırtına alıp kaçan şahıs, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum" diyerek kendisini savunurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim T. (41) bir iş yerinin önünde bulunan klima ünitesini gözüne kestirdi. Selim T., yanında getirdiği çuvaldan malzemeleri çıkartıp klimanın ünitesini bulunduğu yerden söktü.



Klima ünitesini sırtını alıp uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Selim T. klima ünitesini sırtına alarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca klima ünitesi sırtında olan Selim T. dinlene dinlene evine giderken, bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Yakalanınca "şeytana uydum" diye ifade verdi

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Ahmet B., klima ünitesinin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için iş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını izledi. İzlenen kameralar sonucunda polis çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Selim T.’nin klima ünitesini çaldığını tespit etti. Evine yapılan baskında yakalanan Selim T. emniyetteki ifadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.