Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Klinik Nütrisyonun Mihenk Taşları VI – KEPAN Ankara Buluşması”na katıldı.

21 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen program, klinik nütrisyon alanındaki en güncel yaklaşımların paylaşıldığı, akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerin bir araya geldiği prestijli bir program oldu.

Etkinlikte, beslenme biliminin geleceğine ışık tutan oturumlar gerçekleştirilirken, kulüp üyeleri hem mesleki bilgilerini geliştirme hem de alanında uzman kişilerle bağlantı kurma fırsatı yakaladı. Bu katılım, Hitit Üniversitesi’nin Beslenme ve Diyetetik Kulübü üyelerinin sektörel farkındalığını artırma hedefiyle örtüşen önemli bir adım oldu.

Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü olarak sektördeki uzmanlarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim kazanımında büyük önem verdiklerini ifade etti. Klinik Nütrisyon Diyetisyen Buluşması gibi etkinliklerin, öğrenci ve uzmanları aynı platformda buluşturmasıyla mesleki gelişime değerli katkılar sunduğunu vurgulayan Afşar, bu tür organizasyonların devamlılığı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ayrıca, yeni yılda KEPAN Derneği ile iş birliği içinde Çorum’da bir “Diyetisyen Buluşması” organize etmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Afşar, “Dünyanın merkezi Çorum’da böyle bir etkinliği gerçekleştirmek, hem şehrimize hem de meslektaşlarımıza önemli katkılar sunacaktır” dedi.