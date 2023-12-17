Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa’da uzaklaştırma kararı bulunan bir koca, 4 çocuk annesi eşini sol göğsünden bıçaklayarak katletti. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'de son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; daha önceden uzaklaştırma kararının da bulunduğu M.A.A.(34) dehşet saçtı.

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’yı(32) sol göğsünden bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını yakalamak için bölgede çalışmalara başladı. Güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis ekipleri, şüphelinin bir fırının depo kısmında saklandığını fark etti. Düğmeye basan ekipler, şüpheliyi depoda yakaladı. İşlemleri devam eden katil zanlısı ilk ifadesinde 'Tartıştık, daha sonra kendime hakim olamadım' dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.